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WTA
23 сентября 2022, 15:30 |
65
0

Стали известны все полуфиналистки турнира в Токио

Гарбинье Мугуруса и Беатрис Хаддад Майя выбыли на стадии 1/4 финала

23 сентября 2022, 15:30 |
65
0
Стали известны все полуфиналистки турнира в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Состоялась матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Японии.

На стадии полуфинала будет играть лишь одна сеяная теннисистка.

Токио. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Чжэн Циньвэнь – Клэр Лю – 6:4, 7:5
Вероника Кудерметова [4] – Беатрис Хаддад Майя [5] – 6:7(4), 7:6(6), 6:1

Нижняя часть сетки

Людмила Самсонова – Гарбинье Мугуруса [3] – 6:4, 6:2
Чжан Шуай – Петра Мартич – 7:5, 6:2

Токио. Пары 1/2 финала

Чжэн Циньвэнь – Вероника Кудерметова [4]
Людмила Самсонова – Чжан Шуай

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Чжэн Циньвэнь Клэр Лю Вероника Кудерметова Беатрис Хаддад Майя Людмила Самсонова Гарбинье Мугуруса Чжан Шуай Петра Мартич WTA Токио
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Источник Sport.ua
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