WTA23 сентября 2022, 15:30 |
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Стали известны все полуфиналистки турнира в Токио
Гарбинье Мугуруса и Беатрис Хаддад Майя выбыли на стадии 1/4 финала
23 сентября 2022, 15:30 |
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Состоялась матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Японии.
На стадии полуфинала будет играть лишь одна сеяная теннисистка.
Токио. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Чжэн Циньвэнь – Клэр Лю – 6:4, 7:5
Вероника Кудерметова [4] – Беатрис Хаддад Майя [5] – 6:7(4), 7:6(6), 6:1
Нижняя часть сетки
Людмила Самсонова – Гарбинье Мугуруса [3] – 6:4, 6:2
Чжан Шуай – Петра Мартич – 7:5, 6:2
Токио. Пары 1/2 финала
Чжэн Циньвэнь – Вероника Кудерметова [4]
Людмила Самсонова – Чжан Шуай
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