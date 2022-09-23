«Интер» по-прежнему доверяет Индзаги

Накануне, в четверг 22 сентября, состоялась встреча руководителей «Интера» с Симоне Индзаги. На ней обсуждалось нынешнее турнирное положение команды и пути преодоления наметившегося кризиса.

Сообщается, что боссы клуба выразили доверие Индзаги — увольнять его никто не хочет. У руководства сохраняется убеждение, что «Интер» сможет добиться такого же результата, как в прошлом сезона, или выступить даже лучше, ведь состав команды силен. Напомним, в предыдущем сезоне Серии А «Интер» финишировал на 2 месте.

Сейчас «нерадзурри» отстают от «Наполи» и «Аталанты», лидирующих в таблице Серии А, на пять очков. У команды в пяти последних матчах во всех турнирах три поражения и две победы.

1 октября «Интер» в очередном матче чемпионата Италии сыграет дома с «Ромой».