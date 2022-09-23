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Лига наций
23 сентября 2022, 10:51 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:54
412
0

Армения – Украина: без права на ошибку

По мнению экспертов, украинцы без проблем должны набирать три очка в Ереване

23 сентября 2022, 10:51 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:54
412
0
Армения – Украина: без права на ошибку

24 сентября. 16.00. Ереван. Республиканский стадион
Трансляция – эфир марафона «Единые новости», YouTube-канал УАФ.

Сборная Украины значительно ухудшила турнирное положение, проиграв Шотландии в Глазго. Пока команда идет на второй позиции с отставанием от лидеров шотландцев на 2 очка. Теперь, чтобы все же достичь цели – повыситься в классе до дивизиона А – сборной нужно выигрывать оба оставшихся поединка в группе Лиги наций.

Сразу после матча на «Гемден-Парк» Александр Петраков заявил, что в будущее смотрит с оптимизмом и не сомневается, что украинцы своего достигнут. Первый шаг – матч против Армении на выезде.

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. По мнению экспертов, украинцы без проблем должны набирать три очка в Ереване. На победу команды Петракова выставлен коэффициент – 1.50, в то время как шансы на успех хозяев поля оценивают как 8.00 до 1. Коэффициент на ничью – 4.50.

Однако считать матч против армян досрочно победным не стоит. На данный момент команда Капарроса занимает последнее место в нашей группе Лиги наций, имея в активе победу над Ирландией, которую одержали именно на домашней арене. Статистически украинцы хорошо играют против Армении. 6 побед в 9 матчах и три ничьи. Но при этом именно ничья в Ереване в отборе к Евро-2000 стала ключевой для желто-синих в группе. Если бы не два потерянных очка, украинцы могли бы обойти Францию ​​в турнирной таблице, заняв первое место, но в итоге отправились в плей-офф, где сенсационно уступили Словении.

Июньский матч у Лодзе Украина выиграла со счетом – 3:0, однако счет совсем не означает, что сама игра складывалась для команды легко, в конце концов свое дело сделали класс и индивидуальное мастерство. Сейчас есть несколько существенных изменений, которые могут повлиять на игру украинцев. Во-первых, у Петракова до сих пор есть кадровая нехватка. Кроме Зинченко, Бущана, Шапаренко тренер не может рассчитывать и на Виктора Коваленко, который из-за травмы уже покинул расположение национальной команды. Есть возможность того, что будет готов сыграть Виталий Миколенко, несколько дней тренировавшийся отдельно из-за повреждения. Вызван в команду и защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий, но вряд ли тренер сразу бросит дебютанта в бой. Остается вопрос и с позицией №1. Анатолий Трубин, которого забрали из молодежки, вышел на матч против Шотландии и пропустил трижды, так что, возможно, Петраков будет делать ротацию в воротах. В ростере – Лунин, Ризнык и Волынец. Еще один фактор, который может повлиять на состояние команды – неудобная логистика. После выезда в Шотландию, у сборной снова будет изнурительный перелет в Ереван. В то время как армяне готовятся дома, еще и целенаправленно к матчу с Украиной.

Несмотря на это, Украина остается фаворитом, и любой другой результат, кроме победы, для нее неприемлем. Итак, болеем за «желто-синих» и заряжаем на сборную вместе с Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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