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Испания
23 сентября 2022, 09:28 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:34
2030
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне

Сын главного тренера «Атлетико» не ошибся с выбором спутницы

23 сентября 2022, 09:28 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:34
2030
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
Instagram. Джулия Коппини

Нападающий сборной Аргентины Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, продолжает строить карьеру в Серии А.

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг
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ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг

Шесть лет подряд форвард выступал за итальянские середняки, и вот этим летом его подписал один из грандов чемпионата – «Наполи».

27-летний футболист уже успел сыграть два матча в Лиге чемпионов за новый клуб, а в дебютном даже смог отличиться голом в воротах английского «Ливерпуля».

На эти успехи Джованни мотивирует его очаровательная жена Джулия. Красотка-модель имеет почти 50 тысяч поклонников в Instagram и постоянно радует их яркими фото и видео.

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Источник Sport.ua
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