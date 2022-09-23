ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
Сын главного тренера «Атлетико» не ошибся с выбором спутницы
Нападающий сборной Аргентины Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, продолжает строить карьеру в Серии А.
Шесть лет подряд форвард выступал за итальянские середняки, и вот этим летом его подписал один из грандов чемпионата – «Наполи».
27-летний футболист уже успел сыграть два матча в Лиге чемпионов за новый клуб, а в дебютном даже смог отличиться голом в воротах английского «Ливерпуля».
На эти успехи Джованни мотивирует его очаровательная жена Джулия. Красотка-модель имеет почти 50 тысяч поклонников в Instagram и постоянно радует их яркими фото и видео.
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