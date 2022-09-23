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Германия
23 сентября 2022, 08:37 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:47
309
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В матче с Нидерландами были бессилие и беспомощность»

Нападающий сборной Польши – о поражении в Лиге наций

23 сентября 2022, 08:37 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:47
309
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В матче с Нидерландами были бессилие и беспомощность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в матче Лиги наций.

«В этом матче были бессилие и беспомощность. У сборной Нидерландов есть опыт и качество. Может быть, она и не создавала много стопроцентных моментов, но у нее было два, которые она превратила в голы. А нам было тяжело создать что-либо и завершить это ударом.

Второй гол нас добил. Нам не хватало идеи. Мы боялись рисковать, не хватало веры в то, что сможем забить. У сборной Нидерландов всегда было преимущество в обороне. У нас же были трудности с тем, чтобы в нужный момент доставить мяч в штрафную, прострелить. Мы были слишком далеки от цели.

Сейчас самое время, чтобы проанализировать то, что случилось сегодня, понять, что не сработало, и сделать так, чтобы это выглядело намного лучше во время чемпионата мира. Хватит ли времени? Теоретически времени достаточно, но как мы его используем, зависит от нас», - сказал Левандовски.

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Роберт Левандовски Лига наций сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу
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Источник Przeglad Sportowy
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