23 сентября в 15:30 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Александр Петраков встретится с представителями масс-медиа.

Официальная тренировка сине-желтых в Ереване начнется 23 сентября в 16:00.

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​24 сентября в 16:00 сборная Украины проведет матч 5-го тура Лиги наций против национальной команды Армении.

Пресс-конференция Петракова в Ереване. Смотреть онлайн. LIVE трансляция