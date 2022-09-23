Пресс-конференция Петракова в Ереване. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23 сентября в 15:00 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины
23 сентября в 15:30 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Александр Петраков встретится с представителями масс-медиа.
Официальная тренировка сине-желтых в Ереване начнется 23 сентября в 16:00.
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24 сентября в 16:00 сборная Украины проведет матч 5-го тура Лиги наций против национальной команды Армении.
Пресс-конференция Петракова в Ереване. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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