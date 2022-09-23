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Лига наций
23 сентября 2022, 08:14 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:46
208
0

Пресс-конференция Петракова в Ереване. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 сентября в 15:00 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

23 сентября 2022, 08:14 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:46
208
0
Пресс-конференция Петракова в Ереване. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

23 сентября в 15:30 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Александр Петраков встретится с представителями масс-медиа.

Официальная тренировка сине-желтых в Ереване начнется 23 сентября в 16:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

​24 сентября в 16:00 сборная Украины проведет матч 5-го тура Лиги наций против национальной команды Армении.

Пресс-конференция Петракова в Ереване. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 5-го тура 🏆 Лиги наций между сборными Армении и Украины, который пройдет 24 сентября в Ереване.

Крупная победа Армении

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Армении

0 голосов 0.1 %

Ничья

1 голос 14.29 %

Минимальная победа Украины

5 голосов 71.43 %

Крупная победа Украины

1 голос 14.29 %

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Источник Sport.ua
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