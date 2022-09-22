39-летний Горан Пандев принял решение завершить карьеру
Рекордсмен сборной Северной Македонии сообщил о своем решении в Instagram
Знаменитый македонский форвард Горан Пандев завершил карьеру футболиста.
Рекордсмен Северной Македонии (38 голов в 122 матчах) сообщил о своем решении в соцсети Instagram. Основную часть карьеры он провел в Италии, выиграл скудетто и Лигу чемпионов с «Интером» в сезоне 2009/10.
Пандев играл за македонскую «Беласицу», турецкий «Галатасарай», итальянские «Интер», «Специю», «Анкону», «Лацио», «Наполи», «Дженоа» и «Парму». За клубную карьеру Горан забил 145 мячей в 659 поединках.
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