39-летний Горан Пандев принял решение завершить карьеру

Знаменитый македонский форвард Горан Пандев завершил карьеру футболиста.

Рекордсмен Северной Македонии (38 голов в 122 матчах) сообщил о своем решении в соцсети Instagram. Основную часть карьеры он провел в Италии, выиграл скудетто и Лигу чемпионов с «Интером» в сезоне 2009/10.

Пандев играл за македонскую «Беласицу», турецкий «Галатасарай», итальянские «Интер», «Специю», «Анкону», «Лацио», «Наполи», «Дженоа» и «Парму». За клубную карьеру Горан забил 145 мячей в 659 поединках.