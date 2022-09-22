ВИДЕО. Провал сборной Украины, возвращение украинцев из плена

Бойцов-защитников Азовстали и Мариуполя вернули из плена!!! Чем не повод еще больше поддерживать нашу армию? // Матч Шотландия 3:0 Украина – как реагировать на такой результат? Что нам светит в Лиге Наций и следует ли считать этот турнир серьезным для коллектива Петракова? Куда подевались лидеры Ярмоленко, Малиновский? Почему не хватало Зинченко и Шапаренко? Говорю-болтаю о футболе!

0:00 Давно не виделись!

0:46 Герои вернулись из плена!

3:38 Что так и не так со сборной Украины?