ВИДЕО. Провал сборной Украины, возвращение украинцев из плена
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Бойцов-защитников Азовстали и Мариуполя вернули из плена!!! Чем не повод еще больше поддерживать нашу армию? // Матч Шотландия 3:0 Украина – как реагировать на такой результат? Что нам светит в Лиге Наций и следует ли считать этот турнир серьезным для коллектива Петракова? Куда подевались лидеры Ярмоленко, Малиновский? Почему не хватало Зинченко и Шапаренко? Говорю-болтаю о футболе!
0:00 Давно не виделись!
0:46 Герои вернулись из плена!
3:38 Что так и не так со сборной Украины?
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