Вторая лига. Хуст в гостях обыграл Кремень-2

Гол Фляшко на 64-й минуте матча 4-го тура во Второй лиге национального первенства «Кремень-2» - «Хуст» оказался единственным и победным для гостей – 1:0.

Взяв три очка, «Хуст», возглавляемый Владимиром Цыткиным, с 7 очками поднялся на вторую позицию в таблице лиги. Лидирует «Нива» Бузова, у которой 9 очков – 3 победы в трех матчах. «Кремень-2» занимает 7 место с 3 пунктами.

Вторая лига Украины. 4-й тур

Кремень-2 – Хуст – 0:1

Гол: Фляшко, 64 (0:1).

В других матчах 4-го тура сыграют:

24 сентября

Звягель – Нива

Чайка – Рубикон

Реалд Фарма – Металлург-2

25 сентября