Вторая лига. Хуст в гостях обыграл Кремень-2
Команда из Закарпатья поднялась на 2 место
Гол Фляшко на 64-й минуте матча 4-го тура во Второй лиге национального первенства «Кремень-2» - «Хуст» оказался единственным и победным для гостей – 1:0.
Взяв три очка, «Хуст», возглавляемый Владимиром Цыткиным, с 7 очками поднялся на вторую позицию в таблице лиги. Лидирует «Нива» Бузова, у которой 9 очков – 3 победы в трех матчах. «Кремень-2» занимает 7 место с 3 пунктами.
Вторая лига Украины. 4-й тур
Кремень-2 – Хуст – 0:1
Гол: Фляшко, 64 (0:1).
В других матчах 4-го тура сыграют:
24 сентября
- Звягель – Нива
- Чайка – Рубикон
- Реалд Фарма – Металлург-2
25 сентября
- Васт – Нива
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