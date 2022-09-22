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Украина. Вторая лига
22 сентября 2022, 19:33 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:47
135
0

Вторая лига. Хуст в гостях обыграл Кремень-2

Команда из Закарпатья поднялась на 2 место

22 сентября 2022, 19:33 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:47
135
0
Вторая лига. Хуст в гостях обыграл Кремень-2
YouTube

Гол Фляшко на 64-й минуте матча 4-го тура во Второй лиге национального первенства «Кремень-2» - «Хуст» оказался единственным и победным для гостей – 1:0.

Взяв три очка, «Хуст», возглавляемый Владимиром Цыткиным, с 7 очками поднялся на вторую позицию в таблице лиги. Лидирует «Нива» Бузова, у которой 9 очков – 3 победы в трех матчах. «Кремень-2» занимает 7 место с 3 пунктами.

Вторая лига Украины. 4-й тур

Кремень-2 – Хуст – 0:1

Гол: Фляшко, 64 (0:1).

В других матчах 4-го тура сыграют:

24 сентября

  • Звягель – Нива
  • Чайка – Рубикон
  • Реалд Фарма – Металлург-2

25 сентября

  • Васт – Нива
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Вторая лига Украины Кремень-2 Кременчуг Хуст
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Источник Sport.ua
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