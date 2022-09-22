Германия22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:33
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ВИДЕО. Чеферин не пустит россию, Тухель хочет в Баварию, ставим на Польшу
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:33
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1. Чеферин дал понять, что сборная России останется без официальных турниров и матчей
2. Тухель хочет работать в Баварии
3. Петраков вызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
4. Прогноз матча Польша – Нидерланды.
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