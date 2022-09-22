Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Чеферин не пустит россию, Тухель хочет в Баварию, ставим на Польшу
Германия
22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:33
142
0

ВИДЕО. Чеферин не пустит россию, Тухель хочет в Баварию, ставим на Польшу

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:33
142
0
ВИДЕО. Чеферин не пустит россию, Тухель хочет в Баварию, ставим на Польшу
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Чеферин дал понять, что сборная России останется без официальных турниров и матчей
2. Тухель хочет работать в Баварии
3. Петраков вызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
4. Прогноз матча Польша – Нидерланды.

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Севилья и Мудрик, Канело хочет год отдыха, ставим на Украину
ВИДЕО. россия жалуется на Петракова, Бавария в кризисе, ставим на Осаку
ВИДЕО. Тренер Шахтера в Брайтоне, сколько стоят игроки Украины
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Многие клубы АПЛ хотят Мудрика, Шахтер рассчитывает получить 50+ млн евро
Футбол | 22 сентября 2022, 11:13 6
Многие клубы АПЛ хотят Мудрика, Шахтер рассчитывает получить 50+ млн евро
Многие клубы АПЛ хотят Мудрика, Шахтер рассчитывает получить 50+ млн евро

Эта трансферная история будет длиться долго

УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
Бокс | 22 сентября 2022, 12:20 0
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»

Украинский боксер – о самом сложном моменте боя

Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Футбол | 22.09.2022, 11:42
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Футбол | 22.09.2022, 18:21
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Футбол | 21.09.2022, 20:24
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
22.09.2022, 00:15 25
Война
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
20.09.2022, 23:05 9
Бокс
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
22.09.2022, 11:40 13
Футбол
путин объявил частичную мобилизацию на россии
путин объявил частичную мобилизацию на россии
21.09.2022, 09:38 18
Война
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
20.09.2022, 17:38 9
Футбол
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
22.09.2022, 00:03 2
Футбол
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
20.09.2022, 23:37
MMA
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности