ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение

Сейчас, 22 сентября, проходит футбольный матч между сборными Казахстана и беларуси.

На данный момент (62 минута игры), счет 1:1, но интерес к игре подогрели фанаты сборной Казахстана.

Казахстанцы принесли на матч плакат с легендарной фразой: «А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение», – написано синими буквами на желтом фоне.