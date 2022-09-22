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Лига наций
22 сентября 2022, 18:21 | Обновлено 22 сентября 2022, 18:23
3774
3

ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение

Мемный плакат болельщиков Казахстана с матча их сборной против беларуси

22 сентября 2022, 18:21 | Обновлено 22 сентября 2022, 18:23
3774
3
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Elkin DW

Сейчас, 22 сентября, проходит футбольный матч между сборными Казахстана и беларуси.

На данный момент (62 минута игры), счет 1:1, но интерес к игре подогрели фанаты сборной Казахстана.

Казахстанцы принесли на матч плакат с легендарной фразой: «А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение», – написано синими буквами на желтом фоне.

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Veter
И не на казахском и не на бульбашском
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