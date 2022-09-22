Лига наций22 сентября 2022, 18:21 | Обновлено 22 сентября 2022, 18:23
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ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Мемный плакат болельщиков Казахстана с матча их сборной против беларуси
22 сентября 2022, 18:21 | Обновлено 22 сентября 2022, 18:23
3774
3
Сейчас, 22 сентября, проходит футбольный матч между сборными Казахстана и беларуси.
На данный момент (62 минута игры), счет 1:1, но интерес к игре подогрели фанаты сборной Казахстана.
Казахстанцы принесли на матч плакат с легендарной фразой: «А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение», – написано синими буквами на желтом фоне.
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