Турецкий журналист: «Решение о переходе в Динамо остается за Дурсуном»

Турецкий журналист Омер Озаскин подтвердил информацию о возможном трансфере форварда «Фенербахче» Сердара Дурсуна в «Динамо».

Озаскин на своей странице в Twitter сообщил, что «Фенербахче» получил предложение от «Динамо» относительно форварда Сердара Дурсуна. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро:

«Решение о переходе в «Динамо» остается за Дурсуном и «Фенербахче», — написал Озаскин.