Украина. Премьер лига22 сентября 2022, 17:54 |
404
0
Турецкий журналист: «Решение о переходе в Динамо остается за Дурсуном»
Омер Озаскин подтвердил информацию о возможном трансфере форварда «Фенербахче» в «Динамо»
22 сентября 2022, 17:54 |
404
0
Турецкий журналист Омер Озаскин подтвердил информацию о возможном трансфере форварда «Фенербахче» Сердара Дурсуна в «Динамо».
Озаскин на своей странице в Twitter сообщил, что «Фенербахче» получил предложение от «Динамо» относительно форварда Сердара Дурсуна. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро:
«Решение о переходе в «Динамо» остается за Дурсуном и «Фенербахче», — написал Озаскин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 00:47 9
В Глазго сине-желтая команда проиграла шотландцам с разгромным счетом 0:3
Футбол | 21 сентября 2022, 23:43 105
Украинцы не сумели оказать сопротивление шотландцам в Глазго
Футбол | 22.09.2022, 11:13
Футбол | 21.09.2022, 20:24
Футбол | 22.09.2022, 12:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2022, 04:45
Бокс
22.09.2022, 11:42 42
20.09.2022, 17:52 24
20.09.2022, 22:55 2
20.09.2022, 21:10
20.09.2022, 16:18 24
20.09.2022, 21:15