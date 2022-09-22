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  4. Турецкий журналист: «Решение о переходе в Динамо остается за Дурсуном»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 17:54 |
404
0

Турецкий журналист: «Решение о переходе в Динамо остается за Дурсуном»

Омер Озаскин подтвердил информацию о возможном трансфере форварда «Фенербахче» в «Динамо»

22 сентября 2022, 17:54 |
404
0
Турецкий журналист: «Решение о переходе в Динамо остается за Дурсуном»
Instagram. Сердар Дурсун

Турецкий журналист Омер Озаскин подтвердил информацию о возможном трансфере форварда «Фенербахче» Сердара Дурсуна в «Динамо».

Озаскин на своей странице в Twitter сообщил, что «Фенербахче» получил предложение от «Динамо» относительно форварда Сердара Дурсуна. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро:

«Решение о переходе в «Динамо» остается за Дурсуном и «Фенербахче», — написал Озаскин.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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