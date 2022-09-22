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Лига наций
22 сентября 2022, 16:34 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:49
31
0

Роберто МАРТИНЕС: «Уэльс сражается на поле все 90 минут»

Наставник сборной Бельгии – о сопернике по предстоящему матчу

22 сентября 2022, 16:34 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:49
31
0
Роберто МАРТИНЕС: «Уэльс сражается на поле все 90 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Уэльсом.

«Это будет интересный матч. Нас может ожидать очень напряженный поединок. Уэльс – команда, которая не полагается на отдельных лиц, ее игроки действуют на поле как одно целое. Можно в течение 80 минут играть очень внимательно и дисциплинированно, но затем, если вы потеряете концентрацию, они могут полностью изменить игру за оставшиеся десять минут. Они сражаются на поле все 90 минут», - сказал Мартинес.

Матч Бельгия – Уэльс состоится сегодня, 22 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник УЕФА
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