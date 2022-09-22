Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Ворскле

Английский форвард Родель Ричардс находится на просмотре в «Ворскле». Об этом сообщает телеграм-канал «Бей-беги».

Ранее 22-летний Ричардс уже был на просмотре в «Ворскле» в январе, однако тогда до подписания контракта дело так и не дошло. В июле Ричардс подписал контракт с болгарским «Хебаром», однако соглашение было расторгнуто уже 10 сентября.

Ричардс является воспитанником «Тоттенхэма», играл за молодежные команды «Шпор». На его счету 4 гола и 1 ассист в 10 матчах в Юношеской лиге УЕФА.