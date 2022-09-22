Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Ворскле
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 15:10 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:18
852
0

Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Ворскле

Родель Ричардс может продолжить карьеру в УПЛ

22 сентября 2022, 15:10 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:18
852
0
Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Ворскле
Getty Images/Global Images Ukraine. Родель Ричардс

Английский форвард Родель Ричардс находится на просмотре в «Ворскле». Об этом сообщает телеграм-канал «Бей-беги».

Ранее 22-летний Ричардс уже был на просмотре в «Ворскле» в январе, однако тогда до подписания контракта дело так и не дошло. В июле Ричардс подписал контракт с болгарским «Хебаром», однако соглашение было расторгнуто уже 10 сентября.

Ричардс является воспитанником «Тоттенхэма», играл за молодежные команды «Шпор». На его счету 4 гола и 1 ассист в 10 матчах в Юношеской лиге УЕФА.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал у Шахтера хавбека юношеской сборной Украины
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Ингулец внес голкипера Пидкивку в заявку на сезон в УПЛ
Родель Ричардс Ворскла Полтава Тоттенхэм просмотр игроков трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Бей-беги
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Футбол | 22 сентября 2022, 16:05 0
Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Динамо дозаявило на сезон двух игроков

В заявку включены Владислав Кулач и Бенито

ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
Футбол | 22 сентября 2022, 01:23 39
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»

Главный тренер сборной Украины пояснил причины поражения от Шотландии

Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Футбол | 22.09.2022, 00:47
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
Футбол | 22.09.2022, 10:57
ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Война | 21.09.2022, 16:49
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
22.09.2022, 00:15 24
Война
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
20.09.2022, 21:10
Теннис
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
21.09.2022, 11:27 14
Футбол
путин объявил частичную мобилизацию на россии
путин объявил частичную мобилизацию на россии
21.09.2022, 09:38 18
Война
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
20.09.2022, 23:37
MMA
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
21.09.2022, 06:55
Футбол
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
20.09.2022, 17:52 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности