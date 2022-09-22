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Лига наций
22 сентября 2022, 14:31 | Обновлено 22 сентября 2022, 14:59
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Тонали не поможет сборной Италии в матче с Англией

Полузащитник травмировался перед матчем Лиги наций

22 сентября 2022, 14:31 | Обновлено 22 сентября 2022, 14:59
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Тонали не поможет сборной Италии в матче с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали не поможет своей команде в матче Лиги наций с Англией. Футболист получил травму и не принимал участие в сегодняшней тренировке.

Врачи диагностировали у Тонали легкую мышечную травму. Полузащитник не был в полной готовности, когда присоединился к сборной в понедельник, но все же тренировался с остальными членами группы в течение последних двух дней.

Манчини даст Тонали отдых в качестве меры предосторожности. Тонали останется в расположении сборной, надеясь, что в понедельник он будет доступен против Венгрии, предполагая, что его травма не слишком серьезна.

Матч Италия – Англия состоится в пятницу, 22 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник Gazzetta dello Sport
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