Тонали не поможет сборной Италии в матче с Англией

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали не поможет своей команде в матче Лиги наций с Англией. Футболист получил травму и не принимал участие в сегодняшней тренировке.

Врачи диагностировали у Тонали легкую мышечную травму. Полузащитник не был в полной готовности, когда присоединился к сборной в понедельник, но все же тренировался с остальными членами группы в течение последних двух дней.

Манчини даст Тонали отдых в качестве меры предосторожности. Тонали останется в расположении сборной, надеясь, что в понедельник он будет доступен против Венгрии, предполагая, что его травма не слишком серьезна.

Матч Италия – Англия состоится в пятницу, 22 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.