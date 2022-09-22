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22 сентября 2022, 14:48 |
542
2

Циципас пожертвовал 10 тысяч долларов в фонд Свитолиной

Греческий теннисист помог украинским спортсменам

22 сентября 2022, 14:48 |
542
2
Циципас пожертвовал 10 тысяч долларов в фонд Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Шестая ракетка мира Стефанос Цицицпас пожертвовал 10 тысяч долларов в благотворительный фонд Элины Свитолиной:

«Я почувствовал потребность в приобщении к помощи Украине, и в такой способ поддержать юных украинцев в это сложное для них время».

Фонд Свитолиной занимается помощью украинским спортсменам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.

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Стефанос Циципас Элина Свитолина российско-украинская война благотворительность
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Хутин Пуйло
Гугл транслейт... Ви хоча б читайте шо  пишете... И в такой способ... Мда
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olex.mykhailov
Циципасенко
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