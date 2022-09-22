Циципас пожертвовал 10 тысяч долларов в фонд Свитолиной

Шестая ракетка мира Стефанос Цицицпас пожертвовал 10 тысяч долларов в благотворительный фонд Элины Свитолиной:

«Я почувствовал потребность в приобщении к помощи Украине, и в такой способ поддержать юных украинцев в это сложное для них время».

Фонд Свитолиной занимается помощью украинским спортсменам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.