Другие новости22 сентября 2022, 14:48 |
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Циципас пожертвовал 10 тысяч долларов в фонд Свитолиной
Греческий теннисист помог украинским спортсменам
22 сентября 2022, 14:48 |
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Шестая ракетка мира Стефанос Цицицпас пожертвовал 10 тысяч долларов в благотворительный фонд Элины Свитолиной:
«Я почувствовал потребность в приобщении к помощи Украине, и в такой способ поддержать юных украинцев в это сложное для них время».
Фонд Свитолиной занимается помощью украинским спортсменам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.
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Гугл транслейт... Ви хоча б читайте шо пишете... И в такой способ... Мда
Циципасенко
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