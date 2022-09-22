Украина. Премьер лига22 сентября 2022, 14:36 |
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 6-го тура
Тур пройдет с 7 по 10 октября
22 сентября 2022, 14:36 |
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура сезона 2022/23 годов.
6-й ТУР
07 октября (пятница)
15:00. «Верес» – «Металлист»
17:00. «Колос» – «Ингулец»
08 октября (суббота)
13:00. «Ворскла» – «Черноморец»
15:00. «Львов» – «Шахтер»
09 октября (воскресенье)
13:00. «Днепр-1» – «Заря»
15:00. «Кривбасс» – «Минай»
17:00. «Динамо» – «Рух»
10 октября (понедельник)
17:00. «Александрия» – «Металлист 1925»
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