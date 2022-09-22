«Бан остается в силе до нового решения». УЕФА рассказал о наказании россии
Александер Чеферин объяснил ситуацию
Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил ситуацию с дисквалификацией сборных россии и российских клубов из-за войны в Украине.
УЕФА не будет перед каждым турниром принимать отдельное решение о наказании команд страны-агрессора.
«Мы не сейчас приняли решение о дисквалификации российских клубов и сборных. Их дисквалификация будет длиться до принятия нового решения».
«УЕФА наблюдает за ситуацией с войной, и пока мы не примем новое решение, бан остается в силе. Нам не нужно подтверждать наше решение перед каждым турниром», - сказал Чеферин.
Ранее стало известно, что сборная россии не сыграет на Евро-2024.
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