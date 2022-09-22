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Чемпионат Европы
22 сентября 2022, 10:27 |
58
0

«Бан остается в силе до нового решения». УЕФА рассказал о наказании россии

Александер Чеферин объяснил ситуацию

22 сентября 2022, 10:27 |
58
0
«Бан остается в силе до нового решения». УЕФА рассказал о наказании россии
goal.com

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил ситуацию с дисквалификацией сборных россии и российских клубов из-за войны в Украине.

УЕФА не будет перед каждым турниром принимать отдельное решение о наказании команд страны-агрессора.

«Мы не сейчас приняли решение о дисквалификации российских клубов и сборных. Их дисквалификация будет длиться до принятия нового решения».

«УЕФА наблюдает за ситуацией с войной, и пока мы не примем новое решение, бан остается в силе. Нам не нужно подтверждать наше решение перед каждым турниром», - сказал Чеферин.

Ранее стало известно, что сборная россии не сыграет на Евро-2024.

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УЕФА сборная россии по футболу Александер Чеферин российско-украинская война
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Источник L'Equipe
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