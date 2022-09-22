Молодежные турниры22 сентября 2022, 02:14 | Обновлено 22 сентября 2022, 02:19
10
0
Украина U-17 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
22 сентября 2022, 02:14 | Обновлено 22 сентября 2022, 02:19
10
0
В четверг, 22 сентября, состоится контрольный матч, в котором сыграют сборная Украины U-17 и «Александрия». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2022, 06:55 0
Главные новости за 20 сентября на Sport.ua
Футбол | 21 сентября 2022, 23:38 9
Перенесенный матч Лиги наций в Глазго складывается неудачно для сине-желтых
MMA | 21.09.2022, 03:40
Футбол | 22.09.2022, 00:47
Война | 21.09.2022, 09:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2022, 16:49
20.09.2022, 07:40 13
20.09.2022, 14:20 2
20.09.2022, 17:52 24
20.09.2022, 12:38 7
21.09.2022, 07:40 13
20.09.2022, 20:55 7
20.09.2022, 21:10