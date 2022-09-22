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22 сентября 2022, 02:14 | Обновлено 22 сентября 2022, 02:19
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0

Украина U-17 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

22 сентября 2022, 02:14 | Обновлено 22 сентября 2022, 02:19
10
0
Украина U-17 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В четверг, 22 сентября, состоится контрольный матч, в котором сыграют сборная Украины U-17 и «Александрия». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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