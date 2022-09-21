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Лига наций
21 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 21 сентября 2022, 23:25
272
2

Макгинн открыл счет. Шотландия реализовала большой игровой перевес

На 70-й минуте сборная Украины пропустила гол в матче Лиги наций

21 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 21 сентября 2022, 23:25
272
2
Макгинн открыл счет. Шотландия реализовала большой игровой перевес
Getty Images/Global Images Ukraine

​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.

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Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.

На 70-й минуте Джон Макгинн открыл счет. Шотландия реализовала большой игровой перевес.

ГОЛ! 1:0. Джон Макгинн, 70 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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simon andre
Уже 2-0 Петраков это не тренер сборной он на багаже Шевченко играл. А сейчас обосрался по полной. 
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+1
stalker digga
Ужасный футбол.
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+1
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