Александр ЗИНЧЕНКО: «Очень больно, что я сейчас не с командой»

25-летний полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, пропускающий матчи национальной команды из-за травмы, рассказал о своем состоянии и кадровой ситуации в команде.

- Очень больно, что я сейчас не с командой. К сожалению, это не первая моя травма, когда я не могу помочь сборной Украины. Но это футбольная жизнь. Мне становится лучше, но сегодня эта травма не позволяет мне быть на футбольном поле. Надеюсь, что со следующей недели смогу приступить к тренировкам.

- Как считаете, есть ли кем заменить травмированных игроков? Есть ли люди, которые могут оставить покой в ​​центре поля?

- Сборная может очень хорошо справляться без любого, потому что я уже много раз говорил, что у нас нет незаменимых звезд. В каждой игре ожидаем результата. Есть кем заменить любого. Совершенно не переживаю. Я очень хорошо знаю ребят, коллектив, тренерский штаб. Уверен, что они отдадут свои 100% и добьются результата.

- Были какие-то разговоры или шутки с Тирни об игре с Украиной?

- Мы были в массажной комнате вместе. Я записал видео с ним и отправил Мудрику, чтобы он несколько раз ходил на фланг и хорошо погонял. Все мы хорошо знаем скорость Миши, он понял мою задачу. Увидим сегодня, насколько он справится, – рассказал Зинченко.