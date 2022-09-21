ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию

25-летний полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, который пропускает матчи национальной команды из-за травмы, удивил свою жену Владу

Дело в том, в Зинченко неожиданно оказался в графическом отображении стартового состава сборной Украины, который показали во время трансляции.

– Ничего не поняла, ты где?, – спросила Влада рядом сидящего мужа.

– И там, и тут, – пошутил Александр.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.