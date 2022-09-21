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  4. ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
Лига наций
21 сентября 2022, 22:50 |
621
0

ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию

Александр смотрел футбол по телевизору, но внезапно обнаружил, что должен быть на поле

21 сентября 2022, 22:50 |
621
0
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

25-летний полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, который пропускает матчи национальной команды из-за травмы, удивил свою жену Владу

Дело в том, в Зинченко неожиданно оказался в графическом отображении стартового состава сборной Украины, который показали во время трансляции.

– Ничего не поняла, ты где?, – спросила Влада рядом сидящего мужа.
– И там, и тут, – пошутил Александр.

  • Все самые яркие моменты матча Шотландия – Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Александр Зинченко Влада Зинченко сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Шотландия - Украина
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