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21 сентября 2022, 22:21 |
192
0

ФОТО. Надаль и Алькарас встретились с королем Испании

Филипп VI отметил выдающиеся успехи спортсменов

21 сентября 2022, 22:21 |
192
0
ФОТО. Надаль и Алькарас встретились с королем Испании
Твиттер

Лучшие испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль провели встречу с королем Испании с разницей в один день.

Во вторник Надалю вручили награду Camino Real, присуждаемую за улучшение имиджа Испании в США.

В среду Филипп VI поздравил Алькараса с победой на US Open 2022.

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Рафаэль Надаль Карлос Алькарас lifestyle
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