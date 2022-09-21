ФОТО. Надаль и Алькарас встретились с королем Испании

Лучшие испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль провели встречу с королем Испании с разницей в один день.

Во вторник Надалю вручили награду Camino Real, присуждаемую за улучшение имиджа Испании в США.

В среду Филипп VI поздравил Алькараса с победой на US Open 2022.