Другие новости21 сентября 2022, 22:21 |
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ФОТО. Надаль и Алькарас встретились с королем Испании
Филипп VI отметил выдающиеся успехи спортсменов
21 сентября 2022, 22:21 |
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Лучшие испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль провели встречу с королем Испании с разницей в один день.
Во вторник Надалю вручили награду Camino Real, присуждаемую за улучшение имиджа Испании в США.
В среду Филипп VI поздравил Алькараса с победой на US Open 2022.
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