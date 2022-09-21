Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Украине важно хорошо сыграть в обороне»
Сборная УКРАИНЫ
21 сентября 2022, 21:42 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:56
77
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Украине важно хорошо сыграть в обороне»

Полузащитник сборной Украины – о предстоящем матче с Шотландией

21 сентября 2022, 21:42 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:56
77
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Украине важно хорошо сыграть в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний хавбек Руслан Малиновский за считанные минуты до начала матча Лиги наций с командой Шотландии в Глазго высказал мнение возможных развитиях событий в поединке.

«Думаю, на эту игру шотландцы выйдут заряженнее, потому что они проиграли предыдущий матч. Они попытаются взять реванш. Сегодня шотландцы играют дома на своем стадионе, поэтому будет тяжелая игра. Важно не дать им разбежаться в первые минуты и очень хорошо сыграть в обороне», - заявил Малиновский.

  • Все самые яркие моменты матча Шотландия – Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Напомним, игра Шотландия – Украина начнется в 21:45 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

По теме:
Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Трубин после матча с Шотландией отправится в молодежную сборную
сборная Украины по футболу Руслан Малиновский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы
Футбол | 21 сентября 2022, 17:01 2
ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы
ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы

Клуб подтвердил подписание хавбека

ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Каннаваро возглавил клуб Серии В
Футбол | 21 сентября 2022, 16:47 0
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Каннаваро возглавил клуб Серии В
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Каннаваро возглавил клуб Серии В

Легендарный экс-защитник будет работать с «Беневенто»

УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
Футбол | 21.09.2022, 06:55
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Футбол | 21.09.2022, 11:27
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Футбол | 21.09.2022, 11:01
Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 1
Другие виды
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
20.09.2022, 12:38 7
Бокс
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
21.09.2022, 04:45
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
20.09.2022, 17:52 24
Футбол
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
19.09.2022, 21:50 13
Футбол
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 11
Футбол
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
20.09.2022, 21:15
Другие виды
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
20.09.2022, 22:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности