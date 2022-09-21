Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Украине важно хорошо сыграть в обороне»

29-летний хавбек Руслан Малиновский за считанные минуты до начала матча Лиги наций с командой Шотландии в Глазго высказал мнение возможных развитиях событий в поединке.

«Думаю, на эту игру шотландцы выйдут заряженнее, потому что они проиграли предыдущий матч. Они попытаются взять реванш. Сегодня шотландцы играют дома на своем стадионе, поэтому будет тяжелая игра. Важно не дать им разбежаться в первые минуты и очень хорошо сыграть в обороне», - заявил Малиновский.

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Напомним, игра Шотландия – Украина начнется в 21:45 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.