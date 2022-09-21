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  4. Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Лига наций
21 сентября 2022, 20:24 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:47
3709
17

Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией

Пихаленок и Бондарь выйдут с первых минут

21 сентября 2022, 20:24 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:47
3709
17
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
УАФ

21 сентября в шотландском Глазго на арене «Хемпден Парк» в поединке второго тура Лиги наций группы В1 встретятся хозяева и сборная Украины.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за того, что команды играли отложенный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022, игру сместили на сентябрь.

Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Степаненко, Пихаленок – Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Запасные: Лунин, Ризнык, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Игнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тымчик, Цыганков.

Состав сборной Шотландии: Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Адамс, Кристи, Хендри, Маккенна, Армстронг.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне». Начало в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча Шотландия – Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 17
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anacreon
Нарешті Довбика випустили замість Яремчука. А то Яремчука зробили єдиним незамінним форвардом, а він явно не тягне цю роль. Подивимося на Довбика, чи потягне.
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+3
Gargantua
Бондарь в основе?  он с ума сошел (
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+2
Показать Скрыть 6 ответов
Леха
Как по мне бондарь слабое звено ну посмотрим как будет ,а так состав нормальный 
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+1
BARA.bass
МИКОЛЕНКО если игра будет проходить в нашу пользу то должны поберегти, вроде бы у него тоже ушиб или травма, но в запасе он есть... Верим в Довбика, ему карты в руки, доверие от Петракова заслужил, теперь делом нужно подтвердить сегодня.
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0
Иван Иванов
А чё Конопли нет? Его Петраков хейтит или он сломаный?
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0
Ретро Футбол
З тим підбором гравців що залишився норм. Лише Савін зайвий. Слава Україні
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0
Хутин Пуйло
Пихаленок... мда.
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Calm
Подивимось 
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-3
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