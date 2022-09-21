Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Пихаленок и Бондарь выйдут с первых минут
21 сентября в шотландском Глазго на арене «Хемпден Парк» в поединке второго тура Лиги наций группы В1 встретятся хозяева и сборная Украины.
Матч должен был состояться еще в июне, но из-за того, что команды играли отложенный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022, игру сместили на сентябрь.
Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Степаненко, Пихаленок – Ярмоленко, Довбик, Мудрик.
Запасные: Лунин, Ризнык, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Игнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тымчик, Цыганков.
Состав сборной Шотландии: Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Адамс, Кристи, Хендри, Маккенна, Армстронг.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне». Начало в 21:45 по Киеву.
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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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