Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией

21 сентября в шотландском Глазго на арене «Хемпден Парк» в поединке второго тура Лиги наций группы В1 встретятся хозяева и сборная Украины.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за того, что команды играли отложенный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022, игру сместили на сентябрь.

Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Степаненко, Пихаленок – Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Запасные: Лунин, Ризнык, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Игнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тымчик, Цыганков.

Состав сборной Шотландии: Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Адамс, Кристи, Хендри, Маккенна, Армстронг.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне». Начало в 21:45 по Киеву.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.