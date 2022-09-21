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Испания
21 сентября 2022, 20:19 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:20
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Чигринский – в топ-10 худших трансферов в истории Барселоны

На первом месте Филиппе Коутиньо

21 сентября 2022, 20:19 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:20
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Чигринский – в топ-10 худших трансферов в истории Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Известный ресурс Goal.com составил рейтинг топ-15 худших трансферов в истории «Барселоны». На седьмом месте оказался украинский защитник Дмитрий Чигринский, который летом 2009 года перешел из «Шахтера» за 25 миллионов евро, а год спустя вернулся обратно всего за 15 миллионов.

Топ-15 худших трансферов в истории «Барселоны»:

1. Филиппе Коутиньо (перешёл из «Ливерпуля» за € 120+40 млн);

2. Антуан Гризманн («Атлетико» за € 120 млн);

3. Златан Ибрагимович («Интер» за € 69,5 млн);

4. Мартин Брейтуэйт («Леганес» за € 18 млн);

5. Миралем Пьянич («Ювентус», обмен на Артура);

6. Кейррисон («Палмейрас» за € 14 млн);

7. Дмитрий Чигринский («Шахтёр» за € 25 млн);

8. Александр Глеб («Арсенал» за € 17 млн);

9. Джованни («Крузейро» за € 18 млн);

10. Андре Гомеш («Валенсия» за € 35 млн);

11. Александр Сонг («Арсенал» € за 18 млн);

12. Кристоф Дюгарри («Милан»);

13. Дуглас Перейра (из «Сан-Паулу» за € 4 млн);

14. Нелсон Семеду («Бенфика» за € 30 млн);

15. Эммануэль Пети («Арсенал»).

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Источник Goal.com
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Михаил Степанов
Коутиньо, Ибра, Гризманн...непогана компашка)))
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