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Испания
21 сентября 2022, 16:28 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:31
98
0

ВИДЕО. Севилья и Мудрик, Канело хочет год отдыха, ставим на Украину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

21 сентября 2022, 16:28 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:31
98
0
ВИДЕО. Севилья и Мудрик, Канело хочет год отдыха, ставим на Украину
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Испанская Севилья намерена сразиться за трансфер Мудрика
2. Украинский гигант Крикля уже на следующей неделе выйдет на бой
3. Сауль Альварес готов взять год на отдых
4. Прогноз на матч Украина – Шотландия

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Источник Sport.ua
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