ВИДЕО. Севилья и Мудрик, Канело хочет год отдыха, ставим на Украину

1. Испанская Севилья намерена сразиться за трансфер Мудрика

2. Украинский гигант Крикля уже на следующей неделе выйдет на бой

3. Сауль Альварес готов взять год на отдых

4. Прогноз на матч Украина – Шотландия

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