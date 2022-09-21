Испания21 сентября 2022, 16:28 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:31
98
0
ВИДЕО. Севилья и Мудрик, Канело хочет год отдыха, ставим на Украину
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
21 сентября 2022, 16:28 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:31
98
0
1. Испанская Севилья намерена сразиться за трансфер Мудрика
2. Украинский гигант Крикля уже на следующей неделе выйдет на бой
3. Сауль Альварес готов взять год на отдых
4. Прогноз на матч Украина – Шотландия
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 21 сентября 2022, 09:38 17
Решение о принято якобы из-за обстрелов регионов, которые граничат с Украиной
Футбол | 21 сентября 2022, 07:40 8
Экс-игрок «Динамо» высказался на счет ситуации с отстранением рф от Евро-204
Футбол | 20.09.2022, 21:31
Футбол | 21.09.2022, 16:47
Футбол | 21.09.2022, 06:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.09.2022, 17:38 8
20.09.2022, 12:38 6
20.09.2022, 05:59 1
19.09.2022, 18:53 14
19.09.2022, 17:30 9
20.09.2022, 16:18 23
20.09.2022, 22:55 1
20.09.2022, 07:40 13