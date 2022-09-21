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Германия
21 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:12
311
0

Два игрока Баварии не помогут сборной Германии из-за коронавируса

Болезнь выявили у Мануэля Нойера и Леона Горецки

21 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:12
311
0
Два игрока Баварии не помогут сборной Германии из-за коронавируса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Два футболиста «Баварии», голкипер Мануэль Нойер и хавбек Леон Горецка, сдали положительный тест на коронавирус. Это случилось во время их пребывания в расположении сборной Германии.

Оба игрока изолированы. Они покинут лагерь сборной Германии. Вместо Нойера в сборную Германии уже вызван голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн.

23 сентября сборная Германии в Лиге наций сыграет с Венгрией, а 26 сентября – с Англией.

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Мануэль Нойер Леон Горецка Бавария сборная Германии по футболу коронавирус
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Источник Немецкий футбольный союз
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