Германия21 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:12
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Два игрока Баварии не помогут сборной Германии из-за коронавируса
Болезнь выявили у Мануэля Нойера и Леона Горецки
21 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:12
311
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Два футболиста «Баварии», голкипер Мануэль Нойер и хавбек Леон Горецка, сдали положительный тест на коронавирус. Это случилось во время их пребывания в расположении сборной Германии.
Оба игрока изолированы. Они покинут лагерь сборной Германии. Вместо Нойера в сборную Германии уже вызван голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн.
23 сентября сборная Германии в Лиге наций сыграет с Венгрией, а 26 сентября – с Англией.
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