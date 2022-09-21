Два игрока Баварии не помогут сборной Германии из-за коронавируса

Два футболиста «Баварии», голкипер Мануэль Нойер и хавбек Леон Горецка, сдали положительный тест на коронавирус. Это случилось во время их пребывания в расположении сборной Германии.

Оба игрока изолированы. Они покинут лагерь сборной Германии. Вместо Нойера в сборную Германии уже вызван голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн.

23 сентября сборная Германии в Лиге наций сыграет с Венгрией, а 26 сентября – с Англией.