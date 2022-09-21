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  4. ПЕДРИ: «Мы видим себя фаворитами ЧМ в Катаре»
Чемпионат мира
21 сентября 2022, 17:47 |
420
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ПЕДРИ: «Мы видим себя фаворитами ЧМ в Катаре»

Хавбек сборной Испании настроен оптимистично

21 сентября 2022, 17:47 |
420
0
ПЕДРИ: «Мы видим себя фаворитами ЧМ в Катаре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник сборной Испании Педри считает, что команде по силам выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре:

«Возможно, люди не ожидают от Испании удивительных достижений, не видят в нас фаворитов, но в лагере сборной мы видим себя фаворитами турнира в Катаре.

Однако если не будет никаких действий с нашей стороны, медали на шее нам никто не наденет. Но если мы будем работать так, как и имеем, шансы непременно появятся».

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Педри сборная Испании по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.es
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