Чемпионат мира21 сентября 2022, 17:47 |
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ПЕДРИ: «Мы видим себя фаворитами ЧМ в Катаре»
Хавбек сборной Испании настроен оптимистично
21 сентября 2022, 17:47 |
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Полузащитник сборной Испании Педри считает, что команде по силам выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре:
«Возможно, люди не ожидают от Испании удивительных достижений, не видят в нас фаворитов, но в лагере сборной мы видим себя фаворитами турнира в Катаре.
Однако если не будет никаких действий с нашей стороны, медали на шее нам никто не наденет. Но если мы будем работать так, как и имеем, шансы непременно появятся».
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