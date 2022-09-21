ПЕДРИ: «Мы видим себя фаворитами ЧМ в Катаре»

Полузащитник сборной Испании Педри считает, что команде по силам выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре:

«Возможно, люди не ожидают от Испании удивительных достижений, не видят в нас фаворитов, но в лагере сборной мы видим себя фаворитами турнира в Катаре.

Однако если не будет никаких действий с нашей стороны, медали на шее нам никто не наденет. Но если мы будем работать так, как и имеем, шансы непременно появятся».