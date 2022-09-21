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  4. Андрей ЛУНИН: «Игровая практика? Я не в первый раз в такой ситуации»
Лига наций
21 сентября 2022, 15:35 |
301
0

Андрей ЛУНИН: «Игровая практика? Я не в первый раз в такой ситуации»

Игрок может получить игровые минуты

21 сентября 2022, 15:35 |
301
0
Андрей ЛУНИН: «Игровая практика? Я не в первый раз в такой ситуации»
uaf.ua

Вратарь «Реала» Андрей Лунин готов выйти и помочь сборной Украины в матчах Лиги наций, несмотря на то, что в нынешнем сезоне не имеет игровой практики.

«Успешная серия «Реала»? Настроение отличное, когда побеждаешь, всегда легче работать, потому что есть положительная динамика. Ты тренируешься с командой, проходишь процесс, переживаешь. В этом плане все отлично».

«Что касается моего тонуса, то я не первый раз в такой ситуации, всегда готов играть, работаю. Нет никаких проблем. Самое важное – результат команды. Если я смогу помочь, хорошо. Конечно, всегда хочется играть, ощущать эту атмосферу».

«Ты тренируешься для того, чтобы играть. Если мне доверят место в воротах, то я сделаю все, чтобы помочь», - сказал Лунин.

Из-за травмы Георгия Бущана основным вратарем сборной, вероятно, станет Анатолий Трубин.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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