Андрей ЛУНИН: «Игровая практика? Я не в первый раз в такой ситуации»
Игрок может получить игровые минуты
Вратарь «Реала» Андрей Лунин готов выйти и помочь сборной Украины в матчах Лиги наций, несмотря на то, что в нынешнем сезоне не имеет игровой практики.
«Успешная серия «Реала»? Настроение отличное, когда побеждаешь, всегда легче работать, потому что есть положительная динамика. Ты тренируешься с командой, проходишь процесс, переживаешь. В этом плане все отлично».
«Что касается моего тонуса, то я не первый раз в такой ситуации, всегда готов играть, работаю. Нет никаких проблем. Самое важное – результат команды. Если я смогу помочь, хорошо. Конечно, всегда хочется играть, ощущать эту атмосферу».
«Ты тренируешься для того, чтобы играть. Если мне доверят место в воротах, то я сделаю все, чтобы помочь», - сказал Лунин.
Из-за травмы Георгия Бущана основным вратарем сборной, вероятно, станет Анатолий Трубин.
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