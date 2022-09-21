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21 сентября 2022, 15:47 |
406
0

Леся ЦУРЕНКО: «Россияне, может пора выходить на улицы?»

Украинская теннисистка – о мобилизации в россии

21 сентября 2022, 15:47 |
406
0
Леся ЦУРЕНКО: «Россияне, может пора выходить на улицы?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко обратилась к населению россии после того, как там объявили частичную мобилизацию:

«Россияне, может уже хоть сейчас пора выходить на улицы? Или, может, уже пора начать выражать свой протест? Вам уже разрешили называть войну войной?».

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