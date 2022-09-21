Другие новости21 сентября 2022, 15:47 |
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Леся ЦУРЕНКО: «Россияне, может пора выходить на улицы?»
Украинская теннисистка – о мобилизации в россии
21 сентября 2022, 15:47 |
406
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Украинская теннисистка Леся Цуренко обратилась к населению россии после того, как там объявили частичную мобилизацию:
«Россияне, может уже хоть сейчас пора выходить на улицы? Или, может, уже пора начать выражать свой протест? Вам уже разрешили называть войну войной?».
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