Леся ЦУРЕНКО: «Россияне, может пора выходить на улицы?»

Украинская теннисистка Леся Цуренко обратилась к населению россии после того, как там объявили частичную мобилизацию:

«Россияне, может уже хоть сейчас пора выходить на улицы? Или, может, уже пора начать выражать свой протест? Вам уже разрешили называть войну войной?».