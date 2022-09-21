Лига наций21 сентября 2022, 13:45 |
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«Криш себя еще покажет». Роналду оценил приз лучшему бомбардиру сборных
Форвард планирует еще минимум два года играть за сборную
21 сентября 2022, 13:45 |
647
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду за звание лучшего бомбардира в истории национальных команд.
У игрока МЮ 117 голов в составе сборной Португалии.
«Я рад, что получил подобную награду. Никогда не думал, что смогу добраться до статуса лучшего бомбардира в истории сборных. И пусть это была долгая дорога, но она еще не заканчивается».
«Криш себя еще покажет», - сказал Роналду.
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