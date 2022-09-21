«Криш себя еще покажет». Роналду оценил приз лучшему бомбардиру сборных

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду за звание лучшего бомбардира в истории национальных команд.

У игрока МЮ 117 голов в составе сборной Португалии.

«Я рад, что получил подобную награду. Никогда не думал, что смогу добраться до статуса лучшего бомбардира в истории сборных. И пусть это была долгая дорога, но она еще не заканчивается».

«Криш себя еще покажет», - сказал Роналду.

Ранее Роналду дал понять, что намерен сыграть на Евро-2024.