Лига наций21 сентября 2022, 13:22 |
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ФОТО. Сборная Украины определила комплект формы на матч с Шотландией
Команда сыграет в желтом
21 сентября 2022, 13:22 |
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Сборная Украины в сегодняшнем матче против Шотландии в рамках Лиги наций сыграет в желтом комплекте формы. Соперник будет в своей стандартной темно-синей форме.
Игра стартует в 21:45.
В заявке Украины находится 23 игрока.
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