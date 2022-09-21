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  4. ФОТО. Сборная Украины определила комплект формы на матч с Шотландией
Лига наций
21 сентября 2022, 13:22 |
1451
0

ФОТО. Сборная Украины определила комплект формы на матч с Шотландией

Команда сыграет в желтом

21 сентября 2022, 13:22 |
1451
0
ФОТО. Сборная Украины определила комплект формы на матч с Шотландией
uaf.ua

Сборная Украины в сегодняшнем матче против Шотландии в рамках Лиги наций сыграет в желтом комплекте формы. Соперник будет в своей стандартной темно-синей форме.

Игра стартует в 21:45.

В заявке Украины находится 23 игрока.

  • Все самые яркие моменты матча Шотландия – Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

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сборная Украины по футболу Шотландия - Украина Лига наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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