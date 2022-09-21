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  4. Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Лига наций
21 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 21 сентября 2022, 11:56
1449
4

Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»

Известный тренер – о премьер-министре Венгрии

21 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 21 сентября 2022, 11:56
1449
4
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Fanday.net

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо, который является этническим венгром, поделился мнением о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

«Этот венгр еще пид*рас! Орбан! Я в первом месяце войны дал интервью против Орбана, когда он сказал, что зверства в Буче – это инсценировка. Ну он и падло, цыган сраный. У него, наверное, короткий язык, что он так лижет ж*пу путину. Дай Бог, чтобы Венгрию из Евросоюза исключили.

Они до сих пор поддерживают политику россии, говорят, что если русские захотят, то за два дня нас захватят. Кто вы такие, чтобы это говорить? Весь мир за Украину, потому что видят, что россия несправедлива!

Почему Венгрия поддерживает россию? Потому что газ по низкой цене получают, а Орбан страшно продажный. Еще одна причина – Орбан был уверен, что россия нас победит и отдаст Венгрии Закарпатье», - сказал Сабо.

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Источник FanDay
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Remark
О, мужское интервью от Сабо. Тут сложно с ним не согласиться.
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name_footbol
Браво Сабо! БРАВО!
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⬆️
Надеюсь Орбану дадут это прочитать
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