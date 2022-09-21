Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии

Сегодня, 21 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Украины сыграет 4-й тур Лиги наций 2022/2023 с командой Шотландии.

Заявка сборной Украины на матч с Шотландией:

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Тарас Качараба, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Виктор Коваленко, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые находятся на подготовительном сборе, в заявку не попали вратарь Евгений Волынец (не улетел с командой из-за отсутствия британской визы) и защитник Илья Забарный (дисквалификация).