Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Без Забарного и Волынца
Сегодня, 21 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Украины сыграет 4-й тур Лиги наций 2022/2023 с командой Шотландии.
Заявка сборной Украины на матч с Шотландией:
Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык;
Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Тарас Качараба, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Виктор Коваленко, Александр Зубков;
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.
Из тех футболистов, которые находятся на подготовительном сборе, в заявку не попали вратарь Евгений Волынец (не улетел с командой из-за отсутствия британской визы) и защитник Илья Забарный (дисквалификация).
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