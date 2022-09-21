Шотландия – Украина: наши шансы на Лигу А и трансляция в «марафоне»

Лига наций. Шотландия – Украина. 21 сентября. 21.45. Глазго, «Гэмпден Парк»

Трансляция. После того, как телеканалы «Футбол» прекратили существование, лицензия на право трансляции матчей сборной оказалась «вакантной». После договоренностей с УЕФА на территории Украины матч покажут бесплатно в рамках информационного марафона «Единые новости» и на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины выходит на финишную прямую в нынешнем розыгрыше Лиги наций, и для команды Петракова эта прямая немного длиннее, чем для других европейских сборных. До анонсированной цели – занять первое место в группе 1 Лиги В и вернуться в дивизион А – остается три поединка. В Глазго Украина и Шотландия фактически сыграют матч 1-го тура, перенесенный с июня. Тогда обе сборные согласились сместить игру на сентябрь, а провели первый матч плей-офф к чемпионату мира. Результат и сама игра еще до сих пор в памяти – победа Украины 1:3, хотя конечный результат для обеих сборных одинаков, ни мы, ни шотландцы на Мундиаль не поедем. Поэтому матчи Лиги наций – последние официальные в 2022 году.

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine считает хозяев поля фаворитами поединка. Коэффициент на победу Шотландии – 2.60, в то время как на то, что Украина заберет три очка с «Гэмпден Парк» - 3.10. Шансы, которые команды сыграют вничью, расценивают как 3.05 до 1.

Предпосылки для такой оценки экспертов очевидны. Перед паузой на матче сборных сразу несколько лидеров нашей команды оказались вне игры из-за травм. Во-первых, пропускает сбор Георгий Бущан, вратарь «Динамо» уже перенес операцию и в этом году точно на поле не выйдет. Так что на позиции нашего №1 могут быть неожиданности. Кроме предварительно заявленных Лунина и Ризныка, Петраков довызвал в команду Анатолия Трубина и дебютанта, голкипера «Колоса» Евгения Волынца. Сейчас больше игровой практики у кипера «Шахтера», поэтому теоретически именно он является приоритетным выбором. Еще две потери есть в плане скорости и креатива. Динамовец Николай Шапаренко травмировал колено в матче Лиги чемпионов против «Фенербахче» и пропускает сбор, а Александр Зинченко повредил мышцу на тренировке «Арсенала», и тоже не приехал в расположение национальной команды. Заявлена травма и у левого защитника Брюгге Эдуарда Соболя, хотя за клуб в чемпионате он все же сыграл. Все остальные сильнейшие в строю, включая специалиста по забиванию на «Гэмпден Парк» Артема Довбика. Нападающий «Днепра-1» еще и приехал в сборную в приподнятом настроении, дважды забив за свою команду в матче Лиги конференций против кипрского «Аполлона» и обеспечив днепрянам первую победу в турнире. Отметим и возвращение в сборную полузащитника «Специи» Виктора Коваленко, последний раз игравшего за «желто-синих» в товарищеском матче против Болгарии в ноябре прошлого года.

Собственно, сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций 16 сентября, в Варшаве. В то время как европейские лиги уплотняют график ради чемпионата мира в ноябре, УПЛ тур на выходных не запланировала. Для сборной это была возможность дополнительные несколько дней потренироваться вместе, а игрокам полностью восстановиться после матчей в еврокубках.

Чтобы гарантировать себе лидирующее положение в группе, украинцы обязаны обыгрывать Шотландию, которая является их главным конкурентом за право повыситься в классе. «Желто-синие» сами усложнили себе задачу, когда не смогли обыграть Ирландию в Лодзи. Пока команда Петракова имеет лишь 1 очко преимущества над будущим соперником, который занимает второе место в турнирной таблице.

Что касается Шотландии, то у Стива Кларка с одной стороны есть положительные новости – в команду возвращается Киран Тирни. Защитник «Арсенала» пропускал июньские матчи из-за травмы. С другой стороны – шотландцы теряют Эндрю Робертсона. Учитывая, что Роббо и Тирни закрывают одну позицию в сборной, то в игровом плане британцы не должны потерять, а вот харизма и лидерские качества игрока «Ливерпуля» для его сборной незаменимы. Также своей команде не помогут Джон Суттар (Рейнджерс), Лиам Купер (Лидс) и голкипер Росс Стюарт (Сандерленд).

После июньского матча сборная Украины ведет по личным встречам с Шотландией - 2:1. До этого команды встречались в отборе к Евро-2008 и обменялись домашними победами. А совсем недавно «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» в группе ЛЧ. В сборной сейчас сразу четыре представителя чемпиона страны.

Матч в Глазго обещает быть трудным, так что болеем за своих и заряжаем на Украину вместе с Parimatch Ukraine!