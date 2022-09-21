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Лига наций
21 сентября 2022, 05:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 06:21
186
0

Стив КЛАРК: «Я уверен, что Украина сыграет на том же уровне»

Главный тренер сборной Шотландии поделился ожиданиями от матча Лиги наций

21 сентября 2022, 05:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 06:21
186
0
Стив КЛАРК: «Я уверен, что Украина сыграет на том же уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от поединка против Украины в Лиге наций, который состоится 21 сентября в 21:45 в Глазго:

«Я уверен, что Украина сыграет на том же уровне. Я жду от своей команды, что мы можем демонстрировать уровень – тогда увидим, каким будет результат. Думаю, в предыдущем матче просто мы не соответствовали своим стандартам. Надеюсь, на этот раз мы это сделаем».

Три месяца назад Шотландия уступила Украине (1:3) в плей-офф раунде квалификации ЧМ-2022.

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Источник Sky Sports
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