Стив КЛАРК: «Я уверен, что Украина сыграет на том же уровне»
Главный тренер сборной Шотландии поделился ожиданиями от матча Лиги наций
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от поединка против Украины в Лиге наций, который состоится 21 сентября в 21:45 в Глазго:
«Я уверен, что Украина сыграет на том же уровне. Я жду от своей команды, что мы можем демонстрировать уровень – тогда увидим, каким будет результат. Думаю, в предыдущем матче просто мы не соответствовали своим стандартам. Надеюсь, на этот раз мы это сделаем».
Три месяца назад Шотландия уступила Украине (1:3) в плей-офф раунде квалификации ЧМ-2022.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Екатерина поделилась новой фотосессией
Сборные Украины и беларуси между собой не сыграют