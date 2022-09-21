Стив КЛАРК: «Я уверен, что Украина сыграет на том же уровне»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от поединка против Украины в Лиге наций, который состоится 21 сентября в 21:45 в Глазго:

«Я уверен, что Украина сыграет на том же уровне. Я жду от своей команды, что мы можем демонстрировать уровень – тогда увидим, каким будет результат. Думаю, в предыдущем матче просто мы не соответствовали своим стандартам. Надеюсь, на этот раз мы это сделаем».

Три месяца назад Шотландия уступила Украине (1:3) в плей-офф раунде квалификации ЧМ-2022.