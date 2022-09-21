ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал вратаря на правах свободного агента
Боснийский голкипер Аднан Канурич перешел в клуб АПЛ
Боснийский голкипер Аднан Канурич стал футболистом клуба АПЛ «Ноттингем Форест».
Английский клуб официально сообщил о подписании 22-летнего боснийца на правах свободного агента.
У Канурича в конце июня закончился контракт с боснийским клубом «Сараево», за который сыграл 2 матча в Лиге конференций 2021/22.
Аднан имеет опыт игры в Англии. Он выступал два сезона за молодежную команду «Сток Сити». Родившись в Австрии, Канурич имеет боснийское гражданство и сыграл 3 матча за молодежную сборную U-21 этой страны.
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