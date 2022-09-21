Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда

В Европе продолжаются европейские чемпионаты. Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является Амаль Пеллегрино, который забил за «Буде-Глимт» 19 голов (28,5 очков), но чемпионат Норвегии этой страны близок к финишу, поскольку проводится по системе весна-осень.

Второе место занимает феноменальный норвежец Эрлинг Холанд, который уже забил 11 голов в АПЛ за Ман Сити (22 очка).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2022/23. Положение на 21.09.2022