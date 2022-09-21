Валерий БОНДАРЬ: «Петраков может и по голове погладить, и по шапке дать»

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь в интервью vZbirna рассказал о подготовке к предстоящему матчу Лиги наций против Шотландии, который состоится 21 сентября в Глазго:

«Конечно, соскучился по всем: персоналу, тренерам и партнерам. Очень рад всех видеть. Национальная сборная – это совсем другой уровень, поэтому на каждой тренировке нужно выкладываться на 200 процентов. Петраков – человек, который может и по голове погладить, и по шапке дать. Считаю, что это нормально, тем более много молодых игроков.

В Лиге наций играют хорошие команды и игроки. Через этот турнир есть возможность попасть на чемпионат Европы или мира. Стараемся всегда побеждать и держать высокую планку. Мы должны побеждать и выходить в дивизион A.

Освобождение Харьковщины – радостная новость для каждого украинца. Больно, когда знаешь, что соотечественники находятся в оккупации. Верю, что ВСУ освободят всю страну от оккупантов».