Валерий БОНДАРЬ: «Петраков может и по голове погладить, и по шапке дать»
Защитник сборной Украины рассказал о предстоящем матче Лиги наций
Защитник сборной Украины Валерий Бондарь в интервью vZbirna рассказал о подготовке к предстоящему матчу Лиги наций против Шотландии, который состоится 21 сентября в Глазго:
«Конечно, соскучился по всем: персоналу, тренерам и партнерам. Очень рад всех видеть. Национальная сборная – это совсем другой уровень, поэтому на каждой тренировке нужно выкладываться на 200 процентов. Петраков – человек, который может и по голове погладить, и по шапке дать. Считаю, что это нормально, тем более много молодых игроков.
В Лиге наций играют хорошие команды и игроки. Через этот турнир есть возможность попасть на чемпионат Европы или мира. Стараемся всегда побеждать и держать высокую планку. Мы должны побеждать и выходить в дивизион A.
Освобождение Харьковщины – радостная новость для каждого украинца. Больно, когда знаешь, что соотечественники находятся в оккупации. Верю, что ВСУ освободят всю страну от оккупантов».
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