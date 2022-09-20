Ветераны Карпат сыграли благотворительный матч со сборной журналистов

20 сентября в 16:00 во Львове на стадионе СКИФ состоялся благотворительный футбольный матч за Кубок Львова 2022.

На футбольном поле встретились ветераны львовских Карпат и сборная журналистов Украины

Основная цель благотворительного матча – помощь детям-сиротам из Восточной Украины заниматься спортом. В ходе прямой трансляции состоялся аукцион с лотами от футбольных звезд Украины.

Желающие помочь детям-переселенцам могли купить футболки от Андрея Ярмоленко, Марьяна Шведа, Михаила Мудрика, Андрея Тлумака, Вячеслава Шевчука, Алексея Белика, Артема Федецкого, а также мячи с подписями игроков сборной Украины, ветеранов ФК «Карпаты» и другие интересные подарки.

Благотворительный матч

20 сентября, Львов, стадион СКИФ

Ветераны ФК Карпаты Львов – сборная журналистов Украины – 3:3 (пен. 3:4)