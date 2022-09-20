Ветераны Карпат сыграли благотворительный матч со сборной журналистов
Основная цель встречи во Львове – помощь детям-сиротам и переселенцам
20 сентября в 16:00 во Львове на стадионе СКИФ состоялся благотворительный футбольный матч за Кубок Львова 2022.
На футбольном поле встретились ветераны львовских Карпат и сборная журналистов Украины
Основная цель благотворительного матча – помощь детям-сиротам из Восточной Украины заниматься спортом. В ходе прямой трансляции состоялся аукцион с лотами от футбольных звезд Украины.
Желающие помочь детям-переселенцам могли купить футболки от Андрея Ярмоленко, Марьяна Шведа, Михаила Мудрика, Андрея Тлумака, Вячеслава Шевчука, Алексея Белика, Артема Федецкого, а также мячи с подписями игроков сборной Украины, ветеранов ФК «Карпаты» и другие интересные подарки.
Благотворительный матч
20 сентября, Львов, стадион СКИФ
Ветераны ФК Карпаты Львов – сборная журналистов Украины – 3:3 (пен. 3:4)
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