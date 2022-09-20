Украина. Премьер лига20 сентября 2022, 21:48 |
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Шахтер вернулся к тренировкам. В составе 13 игроков юношеской команды
Команда возобновила тренировки
20 сентября 2022, 21:48 |
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«Шахтер» после 5 дней выходных вернулся к тренировкам. Команда Игора Йовичевича в ситуации отсутствия игроков сборных Украины привлекла к занятиям футболистов юношеского состава.
С первой командой занимаются 13 игроков юношеского состава: Твардовский, Булеза, Савченко, Роспутько, Дрозд, Янович, Лосенко, Сигеев, Хромей, Глущенко, Пушкарев, Погорелый, Ющенко.
«Шахтер» возобновит сезон 1 октября матчем против «Металлиста».
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