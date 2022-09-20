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  4. Шахтер вернулся к тренировкам. В составе 13 игроков юношеской команды
Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 21:48 |
383
0

Шахтер вернулся к тренировкам. В составе 13 игроков юношеской команды

Команда возобновила тренировки

20 сентября 2022, 21:48 |
383
0
Шахтер вернулся к тренировкам. В составе 13 игроков юношеской команды
ФК Шахтер

«Шахтер» после 5 дней выходных вернулся к тренировкам. Команда Игора Йовичевича в ситуации отсутствия игроков сборных Украины привлекла к занятиям футболистов юношеского состава.

С первой командой занимаются 13 игроков юношеского состава: Твардовский, Булеза, Савченко, Роспутько, Дрозд, Янович, Лосенко, Сигеев, Хромей, Глущенко, Пушкарев, Погорелый, Ющенко.

«Шахтер» возобновит сезон 1 октября матчем против «Металлиста».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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