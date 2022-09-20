Финишная прямая перед плей-офф. Украина U-21 готовится в полном составе

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня завершает подготовку к решающим матчам плей-офф против Словакии за выход на молодежный Евро-2023.

Команда работает в полном составе, а 21 сентября футболисты отправятся в Жилину, где 23 числа состоится первый матч. Ответная игра пройдет 27 сентября.

Вратари: Дмитрий Мацапура («Заря» Луганск), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Арсений Батагов («Заря» Луганск), Антон Боль, Константин Овчаренко, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Зюльте-Варегем», Бельгия), Дмитрий Капинус («Металлист 1925» Харьков), Алексей Сыч («Кортрейк», Бельгия), Максим Таловеров («Слован», Чехия).

Полузащитники: Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все — «Шахтер» Донецк), Владимир Бражко, Николай Михайленко (оба — «Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Минай»), Александр Назаренко («Днепр- 1» Днепр), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Владислав Ванат («Динамо» Киев), Богдан Вьюник («Цюрих», Швейцария), Николай Кухаревич («Хиберниан», Шотландия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резерв: Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Эдуард Козик («Шахтер» Донецк), Роман Дидык, Марко Сапуга (оба - «Рух» Львов), Олег Горин («Минай»), Даниил Алефиренко, Максим Хлань ( оба - «Заря» Луганск), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Алексей Кащук («Сабах», Азербайджан), Викентий Волошин («Александрия»).