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Молодежные турниры
20 сентября 2022, 20:45 |
954
0

Финишная прямая перед плей-офф. Украина U-21 готовится в полном составе

Команда Руслана Ротаня сыграет против Словакии

20 сентября 2022, 20:45 |
954
0
Финишная прямая перед плей-офф. Украина U-21 готовится в полном составе
uaf.ua

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня завершает подготовку к решающим матчам плей-офф против Словакии за выход на молодежный Евро-2023.

Команда работает в полном составе, а 21 сентября футболисты отправятся в Жилину, где 23 числа состоится первый матч. Ответная игра пройдет 27 сентября.

Вратари: Дмитрий Мацапура («Заря» Луганск), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Арсений Батагов («Заря» Луганск), Антон Боль, Константин Овчаренко, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Зюльте-Варегем», Бельгия), Дмитрий Капинус («Металлист 1925» Харьков), Алексей Сыч («Кортрейк», Бельгия), Максим Таловеров («Слован», Чехия).

Полузащитники: Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все — «Шахтер» Донецк), Владимир Бражко, Николай Михайленко (оба — «Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Минай»), Александр Назаренко («Днепр- 1» Днепр), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Владислав Ванат («Динамо» Киев), Богдан Вьюник («Цюрих», Швейцария), Николай Кухаревич («Хиберниан», Шотландия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резерв: Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Эдуард Козик («Шахтер» Донецк), Роман Дидык, Марко Сапуга (оба - «Рух» Львов), Олег Горин («Минай»), Даниил Алефиренко, Максим Хлань ( оба - «Заря» Луганск), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Алексей Кащук («Сабах», Азербайджан), Викентий Волошин («Александрия»).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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