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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Живу новостями с фронта, горжусь нашей армией»
Лига наций
20 сентября 2022, 19:50 |
131
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Живу новостями с фронта, горжусь нашей армией»

Игрок не забывает о войне

20 сентября 2022, 19:50 |
131
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Живу новостями с фронта, горжусь нашей армией»
uaf.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук надеется, что команда в трех матчах Лиги наций сможет порадовать украинцев, в том числе тех, кто защищает страну от российских оккупантов на фронте.

«Нужно людей сейчас радовать победами, хорошими играми, красивыми голами. Обрадовать наших воинов, которые за нас отдают свою жизнь. Потому не может быть никаких оправданий. Когда ты приезжаешь в сборную, то неважно, сколько ты играешь, нужно выходить и отдавать всего себя».

«Ситуация на фронте? Я живу новостями, всегда читаю, просто горжусь тем, что я украинец. Гордость за то, что у нас такой сильный народ, что мы вместе развиваемся, у нас сильный президент, сильная армия. Просто гордость за то, что мы не только говорим, но и продвигаемся. Я надеюсь, что это только начало», – сказал Яремчук.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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