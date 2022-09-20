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  4. Виктор ВАЦКО: «У этого Днепра-1 есть все для борьбы за чемпионство УПЛ»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 19:12 |
463
0

Виктор ВАЦКО: «У этого Днепра-1 есть все для борьбы за чемпионство УПЛ»

Журналист считает, что у команды есть шансы

20 сентября 2022, 19:12 |
463
0
Виктор ВАЦКО: «У этого Днепра-1 есть все для борьбы за чемпионство УПЛ»
ФК Днепр-1

Журналист Виктор Вацко считает, что нынешняя команда «Днепра-1» вполне способна побороться за титул УПЛ.

«Думаю, можно аккуратно говорить о «Днепре-1». Еще летом инсайдеры начали говорить, мол, перед командой стоит задача побороться за чемпионство».

«Это была кулуарная информацию, которую озвучивали журналисты».

«И я сейчас начинаю понимать, что этот «Днепр-1» имеет все, чтобы вмешаться в чемпионскую борьбу в этом очень непредсказуемом сезоне УПЛ», - сказал Вацко.

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Днепр-1 Виктор Вацко чемпионат Украины по футболу
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Источник Вацко Live
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