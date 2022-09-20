Александр КАРАВАЕВ: «Я уверен, что мы обязательно победим»

30-летний уроженец временного оккупированного рашистами Херсона Александр Караваев признался в позитиве от новостей, которые связаны с освобождением территорий Украины от российских оккупантов.

– Освобождение Херсонщины, которое продолжается, насколько придает тебе позитива?

– Не только Херсонщины, еще Харьковщины, Донетчины. Ты ждешь, а потом эти мысли материализуются. Проходит время и читаешь новости, что ВСУ освобождают наши города, села - это сразу дает бодрый подъем. Он дает еще больше уверенности и заряд энергии. Это очень хорошие новости. Всегда буду говорить, что низкий и большой поклон нашим защитникам, они делают это очень тяжелое дело.

– Есть надежда, что ВСУ продолжат освобождать нашу территорию.

– В этом нет никакого сомнения, в это все верят. Есть наши ВСУ, но есть еще те люди, которые помогают в разных сферах - мы все вместе. Я уверен, что обязательно победим. Да, это очень тяжело, очень долго, но мы дойдем до нашей цели - до победы. Сейчас, как никогда, видишь, как все объединились. Нет разницы, какая у тебя профессия, кем ты работаешь и кто ты – можешь быть обычным школьником, видим много примеров. Или какой-то крутой бизнесмен, который тоже помогает. Потому все вместе мы обязательно победим. С каждым днем ​​это еще больше и больше придает уверенности, – рассказал Караваев.

Напомним, в настоящий момент сборная Украины готовится к очередным матчам Лиги наций, в которых она сыграет с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября).