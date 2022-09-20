Форвард Оболони стремится в топ-10 бомбардиров в истории Первой лиги

В третьем туре Первой лиги гол Александра Батальского принес «Оболони» победу 1:0 над «Черниговом». Для него этот гол стал 67-м в карьере в Первой лиге.

По этому показателю он приблизился на расстояние одного гола к топ-10 в истории, которую замыкает Владимир Мельниченко с 68 голами.

Первую строчку в рейтинге делят Сергей Чуйченко и Владимир Плотников, у которых по 116 голов.

Лучшие бомбардиры в истории Первой лиги: