Украина. Первая лига20 сентября 2022, 16:33 |
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Форвард Оболони стремится в топ-10 бомбардиров в истории Первой лиги
На счету Александра Батальского уже 67 голов
20 сентября 2022, 16:33 |
464
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В третьем туре Первой лиги гол Александра Батальского принес «Оболони» победу 1:0 над «Черниговом». Для него этот гол стал 67-м в карьере в Первой лиге.
По этому показателю он приблизился на расстояние одного гола к топ-10 в истории, которую замыкает Владимир Мельниченко с 68 голами.
Первую строчку в рейтинге делят Сергей Чуйченко и Владимир Плотников, у которых по 116 голов.
Лучшие бомбардиры в истории Первой лиги:
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