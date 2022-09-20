Германия20 сентября 2022, 13:04 | Обновлено 20 сентября 2022, 13:22
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ВИДЕО. россия жалуется на Петракова, Бавария в кризисе, ставим на Осаку
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
20 сентября 2022, 13:04 | Обновлено 20 сентября 2022, 13:22
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1. российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на тренера сборной Украины
2. Бавария нашла замену Нагельсманну в случае отставки
3. Кривбасс подпишет ивуарийского вингера с чемпионата Беларуси
4. Прогноз на теннисный матч Осака – Севилл
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