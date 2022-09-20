Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер приятно порадовал стартом в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
20 сентября 2022, 13:20 | Обновлено 20 сентября 2022, 13:45
259
0

Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер приятно порадовал стартом в Лиге чемпионов»

Специалист – о четырех набранных очках «горняков» в первых двух турах

20 сентября 2022, 13:20 | Обновлено 20 сентября 2022, 13:45
259
0
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер приятно порадовал стартом в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк прокомментировал результаты «Шахтера» в первых двух турах группового раунда Лиги чемпионов.

«Честно говоря, после сложного старта в УПЛ были переживания насчет того, как «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов. Но Горняки приятно порадовали, сначала разгромив в Германии «Лейпциг» (4:1), а затем сыграв вничью с «Селтиком» (1:1). С «Лейпцигом» вообще все было практически идеально.

Но вот с «Селтиком» в первом тайме была примерно ровная игра, а во второй половине встречи лучше выглядели шотландцы. Но этому есть объяснение: соперники начали по-другому относиться к «Шахтеру», который продемонстрировал свои лучшие качества», - сказал Нагорняк.

После двух туров донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, имея в активе четыре очка.

По теме:
Сергей КРИВЦОВ: «Во Львове больше людей болело за Динамо»
Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Сергей КРИВЦОВ: «Очень часто снятся сны, как мы играем на Донбасс Арене»
Сергей Нагорняк Шахтер Донецк Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 сентября 2022, 09:30 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»
Футбол | 19 сентября 2022, 19:32 6
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»

Журналист считает, что именно Сергея пригласят тренировать киевский клуб

Скрипник и Ворскла: хождение по квесту
Футбол | 20.09.2022, 11:25
Скрипник и Ворскла: хождение по квесту
Скрипник и Ворскла: хождение по квесту
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Другие виды | 20.09.2022, 05:59
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Футбол | 20.09.2022, 09:40
Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
Геннадий ГОЛОВКИН: «Я вернусь. Я все еще чемпион»
Геннадий ГОЛОВКИН: «Я вернусь. Я все еще чемпион»
18.09.2022, 09:39 1
Бокс
Драма на финише! Бразилия выиграла ЧМ по socca, вырвав победу у Казахстана
Драма на финише! Бразилия выиграла ЧМ по socca, вырвав победу у Казахстана
18.09.2022, 22:05 1
Другие виды
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
19.09.2022, 07:55 2
Бокс
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
18.09.2022, 09:57 2
Бокс
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 2
Футбол
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
19.09.2022, 11:57 11
Футбол
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
19.09.2022, 09:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности