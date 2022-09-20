Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер приятно порадовал стартом в Лиге чемпионов»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк прокомментировал результаты «Шахтера» в первых двух турах группового раунда Лиги чемпионов.

«Честно говоря, после сложного старта в УПЛ были переживания насчет того, как «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов. Но Горняки приятно порадовали, сначала разгромив в Германии «Лейпциг» (4:1), а затем сыграв вничью с «Селтиком» (1:1). С «Лейпцигом» вообще все было практически идеально.

Но вот с «Селтиком» в первом тайме была примерно ровная игра, а во второй половине встречи лучше выглядели шотландцы. Но этому есть объяснение: соперники начали по-другому относиться к «Шахтеру», который продемонстрировал свои лучшие качества», - сказал Нагорняк.

После двух туров донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, имея в активе четыре очка.