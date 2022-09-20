Рома бесплатно подпишет форварда сборной Норвегии

Форвард сборной Норвегии Ола Сольбаккен продолжит карьеру в Италии. Футболист, права на которого принадлежат «Буде-Глимт», перейдет в «Рому».

Контракт 24-летнего норвежца истекает 31 декабря и продлен не будет. Сольбаккен перейдет в «Рому» на правах свободного агента и подпишет контракт до 2027 года. Зарплата форварда составит 1 млн евро.

В 13 матчах текущего сезона Ола Сольбаккен забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Напомним, ранее «Рома» презентовала третий комплект формы.